Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für November 2018 Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt im November ein im Großen und Ganzen moderateres Bild, so die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Während die Anschaffungsneigung ihr ohnehin sehr gutes Niveau sogar noch verbessern kann, müssen sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung leichte Einbußen hinnehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...