Trotz anhaltender politischer Unsicherheiten sieht die Deutsche Bank Kurspotenzial für Aktien. Solide Unternehmensgewinne und günstige Bewertungen könnten ein gutes Umfeld für moderat steigende Notierungen bieten, hieß es am Mittwoch in Frankfurt anlässlich eines Kapitalmarktausblicks des Finanzinstituts. So prognostizierte die Bank für den deutschen Leitindex Dax zum Jahresende 2019 einen Stand von rund 12 300 Punkten. Gegenüber dem aktuellen Niveau wäre das ein Plus von rund 9 Prozent./la/bek/jha/

