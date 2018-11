-------------------------------------------------------------- HannoverKongress http://ots.de/sCKB2D --------------------------------------------------------------



Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Wirtschaftsraum Hannover bietet mit seinen vielfältigen Locations ein herausragendes Spektrum, das (fast) alle Kapazitäten abdeckt und auch außergewöhnliche Ansprüche erfüllt. Das neue digitale E-Magazin mit 360° Panorama Fotos ist das Herzstück der aktuellen Werbekampagne für die Messe-, Event- und Kongressstadt Hannover.



Die neuen 360° Ansichten vieler Locations, wie z.B. der Deutschen Messe, des Hannover Congress Centrums, des Erlebnis-Zoos Hannover oder dem Schloss Marienburg sind eine hervorragende Möglichkeit den Kongressstandort in der Mitte Europas vorab virtuell kennenzulernen. Für das ganzheitliche virtuelle Erlebnis sind die 360° Panorama Fotos für VR-Brillen optimiert. Hier hat der Nutzer das Gefühl mitten in den Herrenhäuser Gärten, dem Kuppelsaal oder dem Alten Rathaus zu stehen. Durch die individuelle Kameraführung laden die Aufnahmen jedoch auch auf dem Smartphone, dem Tablet oder am PC zum direkten Eintauchen in die Locations ein. Neben dieser besonderen virtual und augmented reality bietet das E-Magazin viele weitere Informationen z.B. zu den unterschiedlichen Raumkapazitäten, Veranstaltungsmöglichkeiten, Entfernungen zum Flughafen und Hauptbahnhof oder zur Ausstattung. Ausführliche Beschreibungen zu den Besonderheiten der Räumlichkeiten und Veranstaltungsorte von 5 - 5.000 Personen sind ein weiteres Angebot, um die Kapazitäten der Locations weiter auszulasten. Die Navigation ist intuitiv und erlaubt jedem Nutzer seine individuelle digitale Entdeckungsreise - weltweit und rund um die Uhr! Hier geht es direkt zum E-Magazin der Kongressstadt Hannover: www.hannoverkongress.de



"Das neue E-Magazin ermöglicht es von überall auf der Welt das umfangreiche Angebot unserer Locations schon vom eigenen Büro aus zu entdecken. Dies ist ein weiterer Schritt auch im Bereich des Messe-, Kongress und Veranstaltungsgeschäfts das Marketing zu digitalisieren. Mit der Kombination aus analog und virtual reality können wir potentielle Veranstalter noch besser ansprechen, und die Frequenzen im Wirtschaftsraum Hannover erhöhen, " so Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG. Laut einer Studie des Wiesbadener Beratungsunternehmens GHH Consult lag der Umsatz im deutschen Tagungs- und Kongressmarkt 2015 bei 82 Mrd. Euro!



Die analoge Version der Broschüre zum Kongressstandort wird am 29.11. und 6.12.2018 in den 1. und 2. Wagenklassen der ICEs in einer Auflage von rund 40.000 Exemplaren ausgelegt. Rund 400 Großflächenplakate in einem Hannover-Umkreis von ca. 200 km sowie in den Städten Nürnberg, Frankfurt und Düsseldorf weisen zusätzlich auf das neue digitale E-Magazin und die weiteren Services von Hannover Kongress hin.



Hannover - Cvent's Top 25 Meeting Destinations in Europe - 2018



In Stadt und Region lassen professionelle und herzliche Gastgeber Veranstaltungen aller Art zum Erfolg werden - ob Kongress, Familienfest oder Groß-Event. Nach einer Erhebung der führenden Eventmanagementplattform Cvent zählt Hannover auch 2018 zu den 25 besten Meeting-Städten Europas, belegt in Deutschland Platz fünf hinter Berlin, Frankfurt am Main, München und Hamburg!



Kongressstandort wächst



Moderne Infrastruktur, zentrale Lage in der Mitte Europas, vielfältige Locations und spannende Events: Längst hat sich die Region Hannover nicht nur als Messestadt, sondern auch als Veranstaltungsort für Kongresse, Tagungen und Veranstaltungen aller Art etabliert. Diese Dynamik spiegelt sich auch bei den Immobilien im Hotelbereich wieder - bis 2021 werden nach derzeitigen Planungen zehn neue Hotels mit rund 1.800 Zimmern eröffnen. Detaillierte Informationen gibt dazu der aktuelle Immobilienmarktbericht: http://visit-hannover.com/immobilienmarkt



Hintergrund: HannoverKongress - der zentrale Partner



Von der Anfrage über die Preisverhandlung bis zum Veranstaltungsvertrag ist HannoverKongress ein zuverlässiger Partner und steht unter dem Motto "zu Gast bei Profis" für alle Fragen und Wünsche rund um den Wirtschaftstourismus gerne zur Verfügung. Mit Hilfe dieses umfassenden Serviceangebots aus einer Hand sparen Veranstalter spürbar Arbeit, Zeit und Geld. Damit präsentiert sich Hannover als optimaler Standort für Kongresse, Tagungen, Präsentationen, Incentives, Ausstellungen sowie gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Events. www.hannoverkongress.de



OTS: Hannover Marketing und Tourismus GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42831 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42831.rss2



Pressekontakt: Maike Scheunemann Hannover Marketing und Tourismus GmbH Vahrenwalder Straße 7 30165 Hannover 0511 - 123490-26 presse@hannover-marketing.de