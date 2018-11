Übergeordnet steckt das Wertpapier des Konsumgüterherstellers Henkel bereits seit Sommer 2017 in einem intakten Abwärtstrend und verlor von 114,60 Euro auf ein Verlaufstief von 82,45 Euro bis Oktober dieses Jahres an Wert. Erst in diesem Bereich konnte eine kurzfristige Erholungsbewegung eingeläutet werden, die in den letzten sechs Wochen zu einer Gegenkorrektur um gut 13 Prozent auf ein Verlaufshoch von 93,25 Euro und einen Widerstandsbereich aus Sommer dieses Jahres aufwärts geführt hat.

Aktie dreht an markanter Stelle

Dabei konnte noch nicht einmal der übergeordnete Abwärtstrend einem Test unterzogen werden, auch eine Berührung mit dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei 94,95 Euro blieb trotz Aufwärtspotenzial aus. Dieses Verhalten könnte durch eine vorzeitige Schwächephase in der Henkel-Aktie ausgelöst worden sein, long positionierte Anleger sollten sich seit der letzten charttechnischen Besprechung vom 02. November 2018: "Henkel Update: Trendwende nimmt Form an" nun auf härtere Zeiten einstellen ...

