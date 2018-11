Die Wall Street dürfte am Mittwoch weitgehend unverändert starten. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung des Kassamarktes. Die Blicke der Investoren sind auf das G20-Treffen am Wochenende gerichtet. US-Präsident Donald Trump sei bereit für ein Abkommen mit China, sagte der handelspolitische Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, am Dienstag. Sollte es jedoch keine Fortschritte auf dem Gipfel geben, sei Trump auch bereit die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen.

Derweil hat Trump erneut Jerome Powell harsch kritisiert. In einem Interview sagte er am Dienstag, er sei "nicht einmal ein bisschen zufrieden" mit dem von ihm selbst eingesetzten Chef der US-Notenbank. Diese liege mit der wiederholten Anhebung der Leitzinsen "vollkommen falsch". Powell hält im Handelsverlauf eine Rede in New York, die von den Investoren mit Spannung erwartet wird.

Konjunkturseitig steht das BIP für das dritte Quartal in zweiter Veröffentlichung an. Ökonomen erwarten hier eine Bestätigung des ersten Ausweises über eine Zunahme von 3,5 Prozent. Im zweiten Quartal lag das Wirtschaftswachstum bei 4,2 Prozent. Veröffentlicht werden auch die Neubauverkäufe für Oktober.

Unter den Einzelwerten legen Salesforce.com vorbörslich um 8,6 Prozent zu. Der US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen hat nicht nur mit der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen, sondern besonders mit dem Ausblick erfreut. Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellte Salesforce ein Umsatzwachstum auf 3,55 bis 3,56 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 25 Prozent zum Vorjahr.

Für Nutanix geht es nach Vorlage von Geschäftszahlen zum ersten Quartal um 10 Prozent aufwärts. Die Umsatzentwicklung des Software-Herstellers hatte die Erwartungen des Marktes übertroffen.

