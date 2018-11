(shareribs.com) London 28.11.2018 - Die Ölpreise verzeichnen am Mittwoch Kursgewinne, nachdem es in einem wichtigen Ölfeld in der Nordsee zu einer Schließung kam. Die Rohölbestände in den USA sollen wieder gestiegen sein. Wie das Private American Petroleum Institute am Dienstagabend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um rund 3,5 Mio. Barrel gestiegen. Dem gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...