EXCHANGE NOTICE 28 NOVEMBER 2018 SHARES THE SHARES OF SAVOSOLAR PLC GIVEN OBSERVATION STATUS Savosolar Plc disclosed on 28 November, 2018 a company announcement. According to the company announcement "Savosolar Plc ("Savosolar" or the "Company") assesses a risk that the working capital is deficient to cover the Company's short-term capital needs during the next weeks until cash flow from project in delivery is received during Q1/2019." Nasdaq Helsinki gives the shares of Savosolar Plc Observation status on the grounds of the First North Nordic - Rulebook (rule 2.6 (b) article (vi)). First North Nordic Rulebook (rule 2.6 (b) article (vi)): "There is a material adverse uncertainty in respect of the Issuer's financial position." Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************ TIEDOTE 28.11.2018 OSAKKEET SAVOSOLAR OYJ:N OSAKKEET TARKKAILUUN Savosolar Oyj julkisti 28.11.2018 tiedotteen, jonka mukaan "Savosolar Oyj:n ("Savosolar" tai "Yhtiö") arvion mukaan on olemassa riski, että käyttöpääoma ei riitä kattamaan Yhtiön lyhytaikaista pääomatarvetta lähiviikkojen aikana siihen asti, että kassavirtaa tulee toimituksessa olevista projekteista ensimmäisessä kvartaalissa 2019." Nasdaq Helsinki siirtää Savosolar Oyj:n osakkeet First North Nordic -sääntöjen 2.6 (b) kohdan (vi) perusteella tarkkailuun. First North Nordic -säännöt 2.6 (b) kohta (vi): "Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta vallitsee merkittävä epävarmuus." Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260