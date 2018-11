Die HSH Nordbank ist seit Mittwoch Geschichte. Zehn Monate nach dem Abschluss der Kaufverträge unterzeichneten die Vertragspartner in einem Hamburger Notariat die so genannte "Closing"-Vereinbarung. Darin ist festgehalten, dass verschiedene Bedingungen für den Verkauf erfüllt sind und die Kaufverträge damit in Kraft treten. Die Bank geht für einen Kaufpreis von einer Milliarde Euro an US-amerikanische Investmentfonds unter der Führung der Firma Cerberus und des Investors Christopher C. Flowers.

"Das Geld ist da", sagte der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der gemeinsam mit seiner Kieler Kollegin Monika Heinold (Grüne) über den Abschluss informierte. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein haben durch die Finanzspekulationen der Bank und die Rettung durch öffentliche Mittel gemeinsam einen zweistelligen Milliardenbetrag aufbringen müssen.

Die Bank erhält nunmehr einen neuen Namen und wird künftig Hamburg Commercial Bank heißen. Der Aufsichtsrat wird ausgewechselt; den Vorsitz übernimmt der spanische Banker Juan Rodriguez Inciarte. Der Hamburger Sitz der Bank am Gerhart-Hauptmann-Platz wird zunächst beibehalten. Die HSH Nordbank war im Juni 2003 aus den Landesbanken in Hamburg und Kiel entstanden und hat somit gut 15 Jahre existiert. In dieser Zeit geriet sie in die Finanzkrise und verschiedene andere Skandale und musste mehrfach mit Steuergeld gerettet werden. Am Ende verfügte die EU-Kommission den Verkauf oder die Abwicklung der Bank./egi/DP/nas

