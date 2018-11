Zürich - Totgesagte leben länger. Das trifft auch auf Nokia zu, dem einstigen Liebling der Handynutzer. Denn Nokia hat im Schweizer Smartphone-Markt wieder einen der Spitzenplätze zurückerobert. Dominiert wird der Markt aber weiterhin von Apple und Samsung.

Bei den Betriebssytemen ist das Android-System von Google in der Schweiz am beliebtesten, wie die am Mittwoch vom Vergleichsdienst Comparis veröffentlichte Umfrage auch zeigt. 56 Prozent der Smartphone-Besitzer nutzen ein Android-Gerät, im Vorjahr waren es noch 54 Prozent. 44 Prozent haben ein iPhone nach 41 Prozent ...

