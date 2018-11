Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Mittwochvormittag keine klare Richtung. Zu Börsenbeginn hatte noch ein neuer Optimismus in Bezug auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China für gute Stimmung gesorgt. Der Leitindex SMI gab die Gewinne aber teileweise wieder ab und pendelt derzeit um die Marke von 8'900 Punkten.

Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte am Vorabend von einer "guten Chance" gesprochen, mit China zu einer Einigung zu gelangen. Ein Kommentator wertete dies nicht zuletzt als Verhandlungstaktik im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am G20-Gipfel. Am Abend wird eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell in den Fokus der Märkte rücken. Einige Marktteilnehmer hoffen auf Signale, dass das Fed das Tempo der Zinsschritte nach der Erhöhung im Dezember drosseln könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 11.20 Uhr um 0,05 Prozent im Plus auf 8'902,49 Punkten. Der Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,01 Prozent auf 1'379,64 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt 0,10 Prozent auf 10'426,31 Zähler. Von den 30 SMI/SLI-Titeln notieren 18 im Plus, elf im Minus und einer unverändert.

Die ...

