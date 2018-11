Gerade nahmen die Analysten von Independent Research ihr Kursziel für die aus dem TecDAX in den SDAX abgestiegene Aktie des Biotechunternehmens MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) von 15,50 auf 10,80 Euro nach unten. Das überrascht nicht unbedingt, denn man sah zuletzt in den Bilanzen des Unternehmens keine Schritte in Richtung der schwarzen Zahlen. Bei Biotechs braucht man als Investor einen langen Atem, das weiß man. Aber da Evotec und MorphoSys als "Kollegen" am deutschen Markt auf diesem Weg schon weiter sind, stehen sie in der Anlegergunst deutlich höher - und sind zudem weniger markteng.

Dass MediGene nicht gerade bei vielen Anlegern ganz oben auf der Beobachtungsliste steht, manifestiert sich auch darin, dass diese ja keineswegs kleine Kursziel-Absenkung bislang keine nennenswerte Reaktion zeitigte. Das wäre auch nicht zwingend, immerhin notiert MediGene mit 9,75 Euro ohnehin ...

