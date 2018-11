BERLIN (Dow Jones)--Der Gedanke an den Klimawandel löst bei den Deutschen zuallererst Angst ums eigene Portemonnaie aus. 49 Prozent fürchten in den nächsten zehn Jahren finanzielle Auswirkungen durch höhere Kosten für Versicherungen, Energie und Lebensmittel sowie durch höhere Steuern, wie es in einer am Dienstag vorgestellten Studie der Europäischen Investitionsbank (EIB) heißt. Hingegen denken nur 14 Prozent daran, dass die Bekämpfung des Klimawandels zu Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätzen führen kann. Der Behauptung "Es gibt gar keinen Klimawandel" stimmten nur 2 Prozent der Befragten zu.

An zweiter Stelle (45 Prozent) steht der Umfrage zufolge die Angst der Deutschen vor gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen, beispielsweise durch einen höheren Zuzug von Migranten. An dritter Stelle findet sich mit 39 Prozent die Furcht vor gesundheitlichen Auswirkungen, etwa durch neue oder schlimmere Krankheiten. Dass es zu existenziellen Bedrohungen in Folge von Überschwemmungen, Wassermangel und den Kampf um Ressourcen kommen kann, glauben nur 36 Prozent. Auswirkungen auf den Lebensstandard fürchten 26 Prozent und 13 Prozent rechnen mit Auswirkungen auf Job und Arbeitssituation, weil Arbeitsplätze in klimarelevanten Branchen wegfallen.

Die Studie wurde kurz vor der Weltklimakonferenz COP 24 nächste Woche in Polen veröffentlicht. Auf dem Gipfel werden Politiker weltweit ihre Meinungen darüber austauschen, wie die im Pariser Übereinkommen vereinbarten Ziele erreicht werden können.

An der Studie der EIB und des Unternehmens Yougov nahmen den Angaben zufolge 25.000 Personen teil, wobei für jedes Land eine repräsentative Stichprobe ausgewählt wurde.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2018 06:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.