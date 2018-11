Linz (www.anleihencheck.de) - Durch die Einigung zum Nordamerikanischen Handelsabkommen USMCA konnte das zuletzt größte Risiko für den Wirtschaftsausblick Kanadas verbannt werden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Wirtschaftsmotor brumme und die Arbeitslosigkeit habe historische Tiefststände erreicht. Die Inflation liege im Zielbereich der BoC und weise einen soliden Wachstumstrend auf, der durch stärkeres Lohnwachstum noch begünstigt werden könnte. Jedoch gelte es im Hinblick auf die Inflation aus Sicht der Währungshüter der Entwicklung des Ölpreises besonderes Augenmerk zu schenken. Darüber hinaus könnte sich ein zu starker Kanadischer Dollar negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit kanadischer Unternehmen und den Inflationstrend auswirken. Deshalb sei unwahrscheinlich, dass die BoC schon nächste Woche wieder an der Zinsschraube drehen werde. Angesichts noch aufrechter EZB-Zinsfantasie für Ende 2019 dürfte das Aufwertungspotenzial des Kanadischen Dollars (CAD) zum Euro - trotz laufender geldpolitischer Normalisierung - begrenzt sein. (28.11.2018/alc/a/a) ...

