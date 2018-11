Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of Australia (RBA) ist grundsätzlich optimistisch, hat aber Risiken wie Immobilien und China im Blick, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu AUD/USD.Die RBA peile im Verlauf von 2019 als wahrscheinlichstes Szenario weiterhin eine möglichen Zinsanhebung an, sollten sich nicht die aktuell erkennbaren Risiken wie eine rückläufige Nachfrage aus China oder ein intensiverer Preisrückgang am australischen Immobilienmarkt mit entsprechend negativen Folgen für die australische Wirtschaft manifestieren. Seit Anfang November habe der AUD im engen Bereich zwischen 0,7160 und 0,7330 USD gependelt. (Ausgabe 48/2018) (28.11.2018/alc/a/a) ...

