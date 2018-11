Wichtige EU-Länder zögern bei Sanktionen gegen Russland DE30 könnte das Gap vom Montag schließen Bericht zu Autozöllen belastet deutsche Autobauer

Optimistische Äußerungen zum internationalen Handel haben bei der Asien-Sitzung zu Kursanstiegen geführt. Die gleiche Entwicklung war auch zu Beginn der europäischen Sitzung zu beobachten, da die meisten Blue-Chip-Indizes am Mittwoch deutlich höher eröffneten. In den ersten Handelsminuten verzeichneten die russischen und niederländischen Aktien die größten Zuwächse, während die Aktien aus Belgien am meisten zurückblieben. Reise- und Lebensmittelunternehmen waren die einzigen Subindizes des STOXX Europe 600, die den Handelstag tiefer starteten. Bergbau- und Konsumgüterunternehmen waren wiederum die besten Performer.

Der DE30 eröffnete am Mittwoch nahe der 11.400 Punkte-Marke, nachdem gestern ein Spinning-Top-Muster ausgebildet wurde. Nach Beginn der Sitzung fällt der deutsche Leitindex jedoch deutlich und handelt nun etwas oberhalb der 11.300 Punkte. Sollte die Abwärtsbewegung fortgesetzt werden, wären die 11.200 Punkte besonders interessant (Gap-Close vom 26. November), außerdem sind die Jahrestiefstände bei 11.050 Punkten zu beobachten. Quelle: xStation 5 Im jüngsten Streit zwischen Russland und der Ukraine nahe der Straße von Kertsch wurde die EU zum Handeln aufgerufen. Die europäischen Behörden dürften jedoch vorerst in Wartehaltung verbleiben. Der ...

