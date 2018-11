Europas zweitgrößter Versicherer Axa will seine Aktionäre mehr an der Geschäftsentwicklung beteiligen. Für das laufende Jahr sollen 50 bis 60 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Gewinns als Dividende ausgeschüttet werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag in Paris mit. Bislang lag die Quote bei 45 bis 55 Prozent. Auch sieht der Versicherer zusätzliche Möglichkeiten für Aktienrückkäufe.

Im Zusammenhang mit seinem jüngsten, 15 Milliarden US-Dollar schweren Zukauf des US-amerikanischen Wettbewerbers XL Group erhöhte Axa sein Sparziel. Der Allianz-Konkurrent rechnet nun mit einem jährlichen Einsparpotenzial von 500 Millionen US-Dollar und damit um ein Viertel mehr als zuvor./mne/tav/jha/

