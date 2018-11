Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Zahlen des Modekonzerns für das dritte Quartal am 12. Dezember sollten angesichts der Rahmenbedingungen recht gut ausfallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Rückkehr zu prozentual zweistelligem Ergebniswachstum und der Stärke in einem wettbewerbsintensivem Markt bleibe Inditex aussichtsreich./mf/bek Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-11-28/13:13

ISIN: ES0148396007