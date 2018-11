BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat über Fortschritte beim Abbau fauler Kredite in Europa berichtet. Der Anteil der leistungsgestörten Darlehen ist im zweiten Quartal 2018 auf 3,4 Prozent gesunken, wie die Behörde mitteilte. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte der Anteil noch bei 4,6 Prozent gelegen. "In fast allen Mitgliedstaaten ist der Anteil gesunken, doch es gibt erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Staaten", hieß es von der Kommission.

In Deutschland sank der Anteil der faulen Kredite am gesamten Darlehensbestand von 2,3 auf 1,7 Prozent, in Frankreich von 3,4 auf 2,9 Prozent; für Italien wurde ein Rückgang von 12,2 auf 10,0 Prozent berichtet.

Hohe bis außergewöhnlich hohe Werte wurden für Griechenland, Zypern und Portugal aufgelistet: Griechenland verzeichnete einen Rückgang von 46,9 auf 44,9 Prozent, Zypern von 33,4 auf 28,1 Prozent und Portugal von 15,5 auf 11,7 Prozent.

"Trotz ermutigender Fortschritte stellen die notleidenden Kredite weiterhin ein Risiko für das Wirtschaftswachstum und die Finanzstabilität dar", mahnte die Kommission. "Das Gesamtvolumen in der gesamten Union beläuft sich immer noch auf 820 Milliarden Euro. Strukturelle Hindernisse behindern weiterhin einen schnelleren Rückgang der Bestände."

Die Aktivität auf den Sekundärmärkten für faule Kredite nehme in einigen Mitgliedstaaten zu, erklärte die Behörde, unterstützt durch politische Maßnahmen, die aber noch nicht ausreichten, um strukturell wesentlich zum Abbau beizutragen. Allerdings sei die Entwicklung des Sekundärmarktes ermutigend, er weise in mehreren Mitgliedstaaten eine anhaltende Dynamik auf, da Banken große Portfolios verkauften. Das Interesse der Investoren steige und das Volumen der Transaktionen wachse.

November 28, 2018

