Ringmetall übernimmt Hersteller von Rundbodensäcken und Form-Inlinern DGAP-Ad-hoc: Ringmetall Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Ringmetall übernimmt Hersteller von Rundbodensäcken und Form-Inlinern 28.11.2018 / 13:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ringmetall übernimmt Hersteller von Rundbodensäcken und Form-Inlinern München, 28. November 2018 - Der Vorstand der Ringmetall AG hat heute Einigung über die Übernahme der Nittel Halle GmbH vom Eigentümer des Unternehmens erzielt. Das in Halle an der Saale, Deutschland, ansässige Unternehmen fertigt insgesamt über 4.000 verschiedene Arten von Innenhüllen für Industriefässer, insbesondere Rundbodensäcke und Form-Inliner. Aktuell produziert das Unternehmen rund 10 Millionen Innenhüllen pro Jahr und erwirtschaftet so mit ca. 140 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 13 Millionen EUR. Die EBITDA-Marge liegt dabei leicht unter Konzernniveau der Ringmetall-Gruppe. Neben dem Produktionsstandort in Halle und dem Vertriebsstandort in Raunheim, werden durch die Ringmetall AG auch die Anteile an den Auslandsgesellschaften in Frankreich (Nittel SARL, 80%), den Niederlanden (Nittel B.V., 50%) und Großbritannien (Nittel UK Ltd, 50%) erworben. Die Akquisition ist zum 1. Januar 2019 geplant und wird überwiegend aus liquiden Mitteln finanziert. Eine Refinanzierung über eine Zuführung zusätzlichen Eigenkapitals ist nicht geplant. Die Transaktionsnebenkosten werden sich auf insgesamt rund 0,7 Millionen EUR belaufen und werden vollständig erfolgswirksam im laufenden Geschäftsjahr verbucht. Über die Höhe des Kaufpreises haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vorstand der Ringmetall AG bewertet die Akquisition von Nittel als Initialakquisition in einem artverwandten Bereich des bisherigen Produktportfolios. Das Unternehmen wird zeitnah vollständig in den Geschäftsbereich Industrial Packaging integriert werden. Sowohl Investitionen in das weitere Wachstum von Nittel als auch weitere Akquisitionen in Unternehmen mit ähnlicher Positionierung sind geplant. Weitere Einzelheiten zur Akquisition und deren Einordnung in die aktuelle Unternehmensstrategie wird der Vorstand am morgigen Donnerstag, 29. November 2018, 17:30 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz für Analysten, institutionelle Investoren und Journalisten erörtern. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über Frau Anja Brabec ( brabec@ringmetall.de). Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall AG Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12 Mobil: +49 (0)174 90 911 90 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro im Jahr. 28.11.2018 CET/CEST