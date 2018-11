Super Mario war ein Held seiner Zeit - ein riesiger Erfolg für Nintendo, den Produzenten der berühmten WII-Konsole. Sony mit seiner Playstation, aber auch Microsoft mit seiner X-BOX fuhren auch in die Erfolgsspur der Spielekonsolen-Produzenten. Immer mehr geht aber der Trend beim Electronic Gaming hin zur Software, also zu den eigentlichen Spielen. Namen wie Activision Blizzard, Electronic Arts oder auch Take-Two Interactive Software gehören zu den großen Spielern dieser Branche. Spiele wie World of Warcraft, die FIFA-Reihe oder aktuell Red Dead Redemption II sind deren Erfolgsprodukte - und der gesamte Markt milliardenschwer. Diese und weitere Unternehmen der Electronic Gaming Branche gibt es nun in einem Index-Zertifikat. Solactive Electronic Gaming X-pert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...