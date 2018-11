Paukenschlag in Hannover: Die Deutsche Messe macht die Cebit dicht, die Veranstaltung 2019 findet nicht mehr statt. Zudem verlässt Cebit-Chef Oliver Frese das Unternehmen zum Jahresende, erfuhr die WirtschaftsWoche.

Mit der Cebit-Schließung zieht der Veranstalter den Schlussstrich unter einen Niedergang, den die einstmals weltgrößte Computermesse in den vergangenen Jahren durchschreiten musste. So kämpfte die Cebit seit Langem mit schwindenden Besucherzahlen: Während sich zur Jahrtausendwende noch 800.000 Besucher auf das Messegelände in der niedersächsischen Hauptstadt zwängten, waren es 2017 nur noch 200.000 Menschen.

In diesem Jahr versuchte die Deutsche Messe gegenzuhalten, indem sie die Cebit vom März in den Sommer verlegte und die Veranstaltung mit einem neuartigen Konzept als "Europas führendes Digital-Event" positionierte. Doch auch dieser Schritt war vergeblich: Letztlich kamen im Juli nur noch 120.000 Besucher auf die umgestaltete Cebit.

Völlig überraschend ...

