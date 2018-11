Das in Graz ansässige MEMS-Lautsprecherunternehmen USound hat sich frisches WachstumsKapital in Höhe von 20 Mio. US-Dollar gesichert. USound hat die kleinsten Lautsprecher der Welt entwickelt und industrialisiert, die durch über 150 Patente geschützt werden. Die intelligenten digitalen Mikrolautsprecher von USound basieren auf der MEMS-Technologie (Micro Electro Mechanical Systems), laut Unternehmen die extreme Miniaturisierung, unverwechselbare Klangqualität und höchste Energieeffizienz ermöglicht. USound Micro-Lautsprecher werden derzeit in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: Smartphones, Ohrhörer, Audiomodule für Augmented Reality- und Virtual-Reality-Brillen, zahlreiche Wearables für den Consumer-Bereich sowie ...

