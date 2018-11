Düsseldorf (ots) - Für Fans der HBO-TV-Serie GAME OF THRONES[TM] geht ein Traum in Erfüllung. Wenige Monate vor dem finalen Staffelstart der Serie feiert die Ausstellung GAME OF THRONES[TM]: The Touring Exhibition ihre Deutschlandpremiere an der Centro Promenade in Oberhausen.



Die Schauspieler Tom Wlaschiha und Isaac Hempstead Wright, besser bekannt als Jaqen H ' ghar und Bran Stark aus der TV-Serie Reihe GAME OF THRONES, läuteten die Eröffnungsveranstaltungen ein.



Basierend auf der bahnbrechenden HBO® Fernsehserie, bietet GAME OF THRONES: The Touring Exhibition den Fans das einmalige Erlebnis, einen hautnahen und persönlichen Blick in die Welt von Westeros und Essos zu werfen. In Zusammenarbeit mit HBO Licensing & Retail konzipierte und baute der globale Veranstaltungsanbieter GES Events diese bisher größte öffentliche Ausstellung zur Serie. Die Sammlung zeigt in einem beeindruckenden Rahmen die prächtigen Kostüme, authentischen Requisiten und majestätischen Kulissen aus allen sieben Staffeln der weltweit erfolgreichen Serie GAME OF THRONES in einem interaktiven und faszinierenden Erlebnis, das die Besucher durch mehrere thematisierte Ausstellungsbereiche führt.



In Kooperation mit GES Events präsentiert die AWC AG diese Ausstellung in einer temporären Ausstellungshalle an der Centro Promenade in Oberhausen. Nach Gastspielen in Barcelona und Paris ist Oberhausen nun die erste deutsche Station im Rahmen der europäischen Tournee der Ausstellung.



Fans der Serie werden die atemberaubenden Objekte und faszinierenden Artefakte wiedererkennen, die sie auf dem Bildschirm gesehen haben. Sie können hautnah die Kunstfertigkeit und Handwerkskunst bewundern, die in den einzigartigen Stücken stecken, die in diesem neuen interaktiven Erlebnis auf 1.000 Quadratmetern präsentiert werden. Jeder der thematisierten Ausstellungsbereiche versetzt die Besucher in die Welt von GAME OF THRONES - mit einer einzigartigen Kombination aus faszinierenden Umgebungen und interaktiven und multimedialen Inhalten, die zusammen mit einer sorgfältig kuratierten Sammlung der atemberaubendsten Exponate aus der Serie präsentiert werden. Und natürlich steht auch der Eiserne Thron in der Ausstellungshalle, in dessen Schatten Adlige und einfache Leute gleichermaßen ums Überleben kämpfen. Auf dem Eisernen Thron können die Besucher der Ausstellung Platz nehmen und sich für einen kurzen Moment als Herrscher über die sieben Königslande fühlen.



GAME OF THRONES[TM]: THE TOURING EXHIBITION gastiert bis zum 12. Februar 2019 in einer temporären Ausstellungshalle an der Promenade des CentrO Oberhausen. Tickets sind unter www.gameofthronesexhibition.de erhältlich.



