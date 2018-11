Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:21 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.693,00 +0,35% -1,28% Euro-Stoxx-50 3.179,62 +0,42% -9,26% Stoxx-50 2.934,80 +0,47% -7,65% DAX 11.325,06 +0,14% -12,33% FTSE 7.010,36 -0,09% -8,73% CAC 4.999,11 +0,32% -5,90% Nikkei-225 22.177,02 +1,02% -2,58% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,04 +1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,76 51,56 +0,4% 0,20 -10,4% Brent/ICE 60,17 60,21 -0,1% -0,04 -4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,97 1.215,04 -0,1% -1,08 -6,8% Silber (Spot) 14,17 14,15 +0,1% +0,01 -16,4% Platin (Spot) 831,70 834,50 -0,3% -2,80 -10,5% Kupfer-Future 2,74 2,71 +1,0% +0,03 -18,4%

Einen wichtigen Impuls für die Ölpreise dürften die offiziellen wöchentlichen Lagerdaten liefern. Nach Angaben des privaten American Petroleum Institute (API) sind die US-Erdölvorräte in der vergangenen Woche um 3,5 Millionen Barrel gestiegen, wie Kreise berichten. Am Mittwoch werden die offiziellen Lagerdaten bekannt gegeben. Analysten erwarten einen Lagerabbau um 430.000 Fass bei Erdöl. Dies entspräche dem ersten Fall der Bestände seit zehn Wochen. Übergeordent bleibe das Opec-Treffen im Dezember im Blick. Hier deuteten immer mehr Zeichen darauf hin, dass das Erdölkartell gegen die Widerstände von US-Präsident Trump schon bald Fördersenkungen beschließen wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Mittwoch weitgehend unverändert starten. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung des Kassamarktes. Die Blicke der Investoren sind auf das G20-Treffen am Wochenende gerichtet. US-Präsident Donald Trump sei bereit für ein Abkommen mit China, sagte der handelspolitische Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, am Dienstag. Sollte es jedoch keine Fortschritte auf dem Gipfel geben, sei Trump auch bereit die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen. Derweil hat Trump erneut Jerome Powell harsch kritisiert. In einem Interview sagte er am Dienstag, er sei "nicht einmal ein bisschen zufrieden" mit dem von ihm selbst eingesetzten Chef der US-Notenbank. Diese liege mit der wiederholten Anhebung der Leitzinsen "vollkommen falsch". Salesforce.com legen vorbörslich kräftig zu. Der US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen hat nicht nur mit der Entwicklung im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen, sondern besonders mit dem Ausblick erfreut. Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellte Salesforce ein Umsatzwachstum auf 3,55 bis 3,56 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 25 Prozent zum Vorjahr.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +4,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -5,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Anleger halten sich im Vorfeld des G20-Gipfels am Wochenende immer stärker zurück. Sehr hoch ist jedoch die Hoffnung, dass es zu einem erlösenden "Trump-Tweet" über eine Einigung im Handelsstreit kommt. Es wäre typisch für den US-Präsidenten, dies noch vor Gipfelbeginn mitzuteilen, heißt es im Handel. Etwas erholt zeigen sich Autowerte. Sie hatten am Vortag unter Berichten gelitten, Trump könnte schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf europäische Autos einführen. Einen erneuten Kurseinbruch von 4,9 Prozent gibt es bei Continental. Hier belastet zusätzlich, dass der Markt den Zuliefer als sinnvollen Käufer von Osram identifiziert habe. Osram legen nach der Rally am Vortag um weitere 1,7 Prozent zu. Eine erneute Gewinnwarnung von Vapiano drückt den Kurs um 9,1 Prozent. Für die britischen Bankenwerte geht es im Vorfeld der Ergebnisse des Bankenstresstests der Bank of England am Abend nach oben. Investorenoffen auf eine Bestätigung der Testergebnisse vom letzten Jahr, sagt Jasper Lawler von London Capital Group. RBS und Barclays legen um bis zu 0,4 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.27 Di, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1286 -0,07% 1,1290 1,1285 -6,1% EUR/JPY 128,39 -0,08% 128,55 128,43 -5,1% EUR/CHF 1,1276 -0,02% 1,1284 1,1279 -3,7% EUR/GBP 0,8818 -0,55% 0,8854 0,8864 -0,8% USD/JPY 113,77 +0,00% 113,85 113,81 +1,0% GBP/USD 1,2797 +0,46% 1,2750 1,2731 -5,3% Bitcoin BTC/USD 4.038,09 +5,0% 4.013,41 3.736,20 -70,4%

Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Abend hat für Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen das Potenzial "große Wellen an den Märkten zu schlagen". Zumal dann, wenn sie "nur die geringste Änderung in Bezug auf den geldpolitischen Ausblick" enthalten sollte. Hintergrund dieser Einschätzung ist für sie, dass der Markt damit begonnen habe, Äußerungen von Notenbankern akribisch unter die Lupe zu nehmen. Zuletzt sei dies am Dienstag zu beobachten gewesen in der Diskussion um die Wortwahl von Powell-Vertreter Richard Clarida.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Aufschlägen gezeigt. Eine Ausnahme machte die Börse in Sydney, wo es mit fallenden Rohstoffpreisen leicht nach unten ging. Im Fokus stand vor allem das G20-Treffen Ende der Woche, wenn US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping miteinander reden wollen. Die Hoffnung auf eine mögliche Lösung im seit Monaten schwelenden Handelskonflikt stützte die Stimmung ein wenig. viele Anleger Vorsicht walten und konzentrierten sich vor allem auf Inlandswerte. Im chinesischen Kernland waren vor allem Konsumwerte wie Haushaltsgerätehersteller gesucht. Shanghai Hi-tech Control stiegen um das Tageslimit von 10 Prozent, Navtech erhöhten sich um 5 Prozent. Von den im asiatischen Handel gestiegenen Ölpreisen profitierten chinesische Produzenten. In Tokio setzte der Nikkei-225 die positive Entwicklung fort. Auch hier stützten vor allem AufschlDennoch ließen äge bei Konsumgüter- und Lebensmittelunternehmen. Schwächer zeigte sich hingegen der Automobilsektor vor dem Hintergrund von Spekulationen, dass die USA in Kürze die schon länger angedrohten Strafzölle auf Autoimporte aus Europa tatsächlich erheben könnten. Toyota Motor gaben um 0,9 Prozent nach, Honda verloren 1,4 Prozent.

CREDIT

Leicht ausgeweitet, aber ohne klare Tendenzen und mit Fokus auf Einzelunternehmen zeigen sich am Mittwoch die die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Im EU-Haushaltsstreit mit Italien gebe es keine Neuigkeiten, zudem rücke der G20-Gipfel und damit das übergeordnete Thema des Handelsstreits USA-China wieder in den Fokus. Anleger gingen daher in Deckung und seien kaum am Markt aktiv, entsprechend würden die Geld-Brief-Spannen am CDS-Markt wieder extrem breit gestellt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich-Re-Chef rückt Jahresprognose zurecht

Die Munich Re wird bei der Jahresprognose vor dem Hintergrund des regen Schadensaufkommens im vierten Quartal etwas zurückhaltender. "Wir gehen anhaltend davon aus, dass wir in dem avisierten Ergebniskorridor zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro ankommen werden", sagte Vorstandschef Joachim Wenning. Es sei im Lichte der Schadensentwicklung im Schlussquartal aber ratsam, nicht "den Mund zu voll" zu nehmen.

Nordex baut zwei Windparks in Frankreich

Die Nordex SE hat zwei Aufträge im Umfang von zusammen 54 Megawatt aus Frankreich hereingeholt. Beide Aufträge umfassen zudem den Angaben zufolge einen Premium-Servicevertrag über 15 Jahre.

Compliance-Vorwürfe gegen frühere Stada-Vorstände sind vom Tisch

Die Compliance-Vorwürfe gegen ehemalige Vorstände bei dem Arzneimittelkonzern Stada sind ausgeräumt. Aus den Untersuchungen haben sich keine Anschuldigungen ergeben und Stada rechnet nach eigenen Angaben daher mit "keinen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit ehemaligen Mitgliedern der Geschäftsleitung oder Mitarbeitern".

Adler Real Estate hebt nach neun Monaten die Jahresprognose an

Adler Real Estate hebt nach einer Verdopplung des operativen Gewinnes (FFO I) in den ersten neun Monaten die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Mieterlöse werden nun bei 230 Millionen Euro und damit 10 Millionen höher erwartet als bislang. Die in der Immobilienwirtschaft gängige operative Gewinnkennziffer FFO I (Funds From Operations) soll 73 bis 75 Millionen Euro erreichen statt bisher geplanter 68 bis 73 Millionen.

Schaeffler kauft Elektromotoren-Experten Elmotec Statomat

Die Schaeffler AG verstärkt sich in ihrem Zukunftsfeld Elektromobilität. Sie kauft die Elmotec Statomat GmbH, den Angaben zufolge ein führender Hersteller von Fertigungsmaschinen für den Bau von Elektromotoren in Großserien.

Innogy baut Ladesäulen für E-Autos in italienischen Parkhäusern

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 28, 2018 07:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.