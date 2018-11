Von Jason Douglas

LONDON (Dow Jones)--Die britische Regierung hat eine Analyse veröffentlicht, die zeigt, dass der langfristige Schaden für die Wirtschaft bei der Annahme des Brexit-Plans von Premierministerin Theresa May viel kleiner wäre als bei einem EU-Ausstieg ohne Abkommen. May hofft, dass die Bewertung dazu beitragen wird, schwankende Parlamentarier davon zu überzeugen, sich hinter ihren umstrittenen Plan zu stellen, wenn er am 11. Dezember vor das Parlament kommt.

May, die ohne absolute Mehrheit im Parlament regiert, sieht sich mit der Ablehnung ihrer Vorschläge sowohl durch Pro- als auch Anti-Brexit-Parlamentarier konfrontiert. Die neue Analyse zeigt, dass die britische Wirtschaft auf Basis der Vorschläge von May nach 15 Jahren zwischen 0,1 und 1,3 Prozent kleiner wäre, als wenn Großbritannien weiterhin EU-Mitglied gewesen wäre.

Die endgültige Ausgestaltung der zukünftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU steht noch aus, so dass die Prognose auf den im Juli veröffentlichten Vorschlägen der Regierung basiert, die einen zollfreien Handel mit der EU und eine enge regulatorische Angleichung der Waren vorsehen.

Die Analyse zeigt, dass die wirtschaftlichen Kosten sehr empfindlich darauf reagieren, wie groß die Handelshemmnisse und die Migration mit der EU letztendlich sind. Eine Nettomigration von null aus der EU und höhere Handelshemmnisse könnten diese Kosten nach einem im Bericht modellierten Szenario auf 3,9 Prozent erhöhen.

Die Kosten für einen abrupten und chaotischen Bruch mit der EU sind viel höher, wie die Analyse zeigt. Die Wirtschaft wäre nach 15 Jahren zwischen 6,3 und 9,0 Prozent kleiner als wenn Großbritannien weiterhin Mitglied der EU bleiben würde. Die realen Durchschnittslöhne könnten um bis zu 10 Prozent niedriger sein.

Die Analyse zeigt auch, dass die Wirtschaft nach 15 Jahren unter fast allen Brexit-Szenarien kleiner wäre. Das liefert Munition an diejenigen im Parlament, die ein zweites Referendum über die EU-Mitgliedschaft befürworten. Die Regierung lehnt aber ein zweites Referendum ab, obwohl eine weitere Volksabstimmung aus den Reihen der Parlamentarier verschiedener Parteien befürwortet wird.

Finanzminister Philip Hammond sagte, dass der Brexit-Plan der Premierministerin die wirtschaftlichen Kosten minimiere und gleichzeitig die politischen Vorteile einer größeren Kontrolle über Vorschriften und Migration biete.

