EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Oktober langsamer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober spürbar verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen nur noch mit einer Jahresrate von 3,9 (Vormonat: 4,3) Prozent.

EU-Kommission sieht Fortschritte beim Abbau fauler Kredite

Die EU-Kommission hat über Fortschritte beim Abbau fauler Kredite in Europa berichtet. Der Anteil der leistungsgestörten Darlehen ist im zweiten Quartal 2018 auf 3,4 Prozent gesunken, wie die Behörde mitteilte. Im gleichen Quartal des Vorjahres hatte der Anteil noch bei 4,6 Prozent gelegen. "In fast allen Mitgliedstaaten ist der Anteil gesunken, doch es gibt erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen Staaten", hieß es von der Kommission.

Ostrum: EZB hält 2019 Zinsen konstant

Philippe Waechter, Chefvolkswirt des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management glaubt nicht daran, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik beginnen wird. "Meine Wette ist, dass der Refi-Satz und der Einlagensatz 2019 auf dem aktuellen Niveau bleiben werden", sagte Waechter.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 1,946 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 1,946 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 18 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,492 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 194 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 194 Millionen US-Dollar an vier Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 68 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,72 (zuvor: 2,70) Prozent.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften hält hohes Niveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte im November bei 252 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. "Aus fast allen Branchen waren im November mehr freie Arbeitsstellen gemeldet als im Vorjahresmonat", teilte die BA mit.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im November spürbar

Die deutsche Wirtschaft stellt weiter ein, aber weniger kräftig als zuletzt. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im November auf 103,5 von 104,6 Punkten im Oktober. "Die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland wird weiter wachsen, wenn auch langsamer", erklärte das Ifo-Institut.

Niedrigwasser lässt Kraftstoffpreise ansteigen

Die anhaltende Trockenheit in Deutschland sorgt nach Einschätzung des RWI trotz sinkender Rohölkosten für steigende Benzin- und Dieselpreise. Der Abstand zwischen dem Preis für Benzin (E10) pro Liter und dem Rohölpreis der Sorte Brent in Euro pro Liter habe seit Anfang Mai beinahe beständig zugenommen, erklärte das Institut am Mittwoch.

Brüssel will Strafverfahren gegen Italien offenbar noch vor Weihnachten starten

Die EU-Kommission will das Verfahren gegen Italien wegen eines überhöhten Defizits offenbar noch vor Weihnachten einleiten. Wahrscheinlich werde die Entscheidung am 19. Dezember fallen, erfuhr das Handelsblatt aus EU-Kreisen. Die Euro-Finanzminister könnten sich dann bereits im Januar damit befassen. Der 19. Dezember sei "unter den diskutierten Terminen", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus EU-Kreisen. "Aber noch ist nichts bestätigt."

Scholz fordert Maßnahmen der EU in zentralen Bereichen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in einer europapolitischen Rede eine "politischere" Europäische Union (EU) gefordert und sich für Reformen auf zahlreichen Feldern von der Währungsunion bis zur Rüstungspolitik stark gemacht. Damit sich Europa mit seinen Werten und Überzeugungen in einer Welt von bald zehn Milliarden Bewohnern behaupten könne, müsse die EU "einig sein und stark", sagte Scholz in der Rede in der Humboldt-Universität.

Ukrainischer Präsident setzt Kriegsrecht in Kraft

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat angesichts des Konflikts mit Russland im Schwarzen Meer das Kriegsrecht in Kraft gesetzt. Poroschenko habe das entsprechende Gesetz am Mittwoch unterzeichnet, teilte sein Sprecher im Online-Netzwerk Facebook mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Verbrauchervertrauen 97,5 (Okt: 99,5)

Schweden Nov Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 100,0

Schweden Okt Einzelhandelsumsatz -0,1% gg Vorjahr

Schweden Okt Einzelhandelsumsatz -1,1% gg Vormonat

Schweden Okt Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: unverändert gg Vormonat

Schweden Okt Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,0% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 23. Nov +5,5% auf 333,7 (Vorwoche: 316,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 23. Nov +8,8% auf 247,8 (Vorwoche: 227,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 23. Nov +0,5% auf 787,7 (Vorwoche: 783,7)

