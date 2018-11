Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Roman "Erinnerung eines Mädchens" führt die Liste an / Judith Schalansky und Iwan Turgenjew auf Platz 2 und 3 / Sendung "SWR Bestenliste", 4. Dezember, 22:03 Uhr, SWR2



Der autobiografische Roman "Erinnerung eines Mädchens" der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux steht im Dezember auf Platz 1 der SWR Bestenliste, die 30 unabhängige Kritikerinnen und Kritiker monatlich erstellen. Annie Ernaux hatte 1958 als Mädchen ein traumatisches sexuelles Erlebnis. 50 Jahre später erkundet sie: Was machen traumatische Erlebnisse mit den Menschen? Wie funktioniert Gedächtnis? Annie Ernaux durchleuchtet ihr eigenes Leben und die Gesellschaft ihrer Generation. Der Roman ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher der Dezember-Bestenliste stellen die Jurymitglieder Cornelia Geißler, Klaus Nüchtern und Martin Ebel am 4. Dezember in der Sendung "SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenliste



Judith Schalansky und Iwan Turgenjew auf Platz 2 und 3 Auf Platz 2 kommt Judith Schalanskys Roman "Verzeichnis einiger Verluste" (Suhrkamp Verlag). Anhand verlorener Dinge, wie zum Beispiel Sapphos Gedichten oder dem ausgestorbenen Kaspischen Tiger geht es um die Frage, ob Mythen wahrer als die Wirklichkeit sind. Den dritten Platz erreicht im Dezember Iwan Turgenjews Erzählband "Aufzeichnungen eines Jägers", neu übersetzt aus dem Russischen von Vera Bischitzky (Hanser Verlag). Im Liebesexil im Paris des 19. Jahrhunderts beschreibt Turgenjew in 25 Erzählungen ein Panoptikum der Menschen seiner russischen Heimat.



Älteste Qualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misst Qualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monat in freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst viele Leserinnen und Leser wünschen und verteilen Punkte. Während viele Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen, ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen und Autoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit 1975 veröffentlicht und ist damit die älteste Qualitätsliste für Literatur in Deutschland.



Sendung: "SWR Bestenliste", 4. Dezember 2018, 22:03 Uhr, SWR2. Moderation: Gerwig Epkes. Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur



Informationen, die vollständige Bestenliste als PDF und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr-bestenliste-12-2018-erinnerung-eines-maedchens



Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2