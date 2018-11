Jam City, ein führendes Unternehmen im Bereich mobiler Unterhaltung, hat heute bekannt gegeben, dass es mit Bingo Pop eines der besten Bingospiele für Mobilgeräte weltweit von Uken Games übernommen hat. Das bisherige Team von Bingo Pop wechselt zu Jam City und wird das operative Geschäft für das Spiel in dem neuen Studio von Jam City in Toronto handhaben. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

"Wir sind sehr stolz darauf, die rasche weltweite Ausdehnung von Jam City mit der Übernahme von einem der beliebtesten Bingospiele und dem dafür verantwortlichen hochtalentierten Team weiterzuführen", sagte Chris DeWolfe, Mitbegründer und CEO von Jam City. "Diese Übernahme gewährt Jam City Zugriff auf namhafte kreative Talente in einem der wachstumsstärksten und spannendsten Technologiemärkte der Welt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Jam City in Toronto, wo wir das operative Tagesgeschäft von Bingo Pop vorantreiben und innovative neue Spiele und mobile Unterhaltungserlebnisse entwickeln werden."

Kanada wird dank prestigeträchtigen Universitäten, allgemeiner Gesundheitsversorgung, erschwinglichen Wohnungen und einer Gesellschaft mit kultureller Vielfalt immer mehr zu einem Paradies für Spieleentwickler, Programmierer, Designer und Kunstschaffende aus aller Welt. Darüber hinaus sind mehr als 35.000 Studierende in der Region Toronto in der Provinz Ontario in Studiengängen im Zusammenhang mit digitalen Spielen eingeschrieben. "Bei Jam City freuen wir uns darauf, diese große Quelle mit Talenten aus der Region anzuzapfen und unser operatives Geschäft in eine derart lebhafte und zukunftsweisende Stadt zu expandieren", sagte DeWolfe.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, was das Team von Bingo Pop erreicht hat, indem es eines der bekanntesten Bingospiele für Mobilgeräte erschaffen hat. Wir sind zuversichtlich, dass Bingo Pop und das talentierte Team, das hinter dem Spiel steckt, bei Jam City für die nächste Wachstumsphase gut aufgehoben sein wird", sagte Chris Ye, Mitbegründer und CEO von Uken Games. "Nach diesem Geschäft konzentrieren wir uns gerne wieder auf den anhaltenden Erfolg unserer berühmten Quizspiele und werden Spielern rund um die Welt brandneue Titel vorstellen. Wir versprechen fest, weiterhin Mitarbeiter einzustellen und in Toronto als globalem Gaming-Zentrum zu investieren."

Die Übernahme von Bingo Pop durch Jam City folgt auf die Ankündigung einer mehrjährigen Partnerschaft zwischen dem Unternehmen und Disney.

Jam City ist ein führendes Unternehmen im Bereich mobiler Unterhaltung und bietet einzigartige und faszinierende Spiele für ein breites globales Publikum. Jam City wurde 2009 von dem MySpace-Mitbegründer und -CEO Chris DeWolfe und dem früheren Leiter von 20th Century Fox, Josh Yguado, gegründet. Jam City ist das kreative Kraftwerk hinter einigen der umsatzstärksten und dauerhaftesten Social-Gaming-Franchises für Mobilgeräte, darunter Cookie Jam (als Spiel des Jahres "Game of the Year" auf Facebook ausgezeichnet) und Panda Pop. Jam City ist das wichtigste Studio für Hollywood und hat einnehmende, narrativ reichhaltige mobile Spiele rund um angesagte Namen der Unterhaltungsbranche wie Harry Potter, Family Guy und Avengers von Marvel entwickelt. Jam City unterhält Studios in Los Angeles, San Francisco, San Diego, Bogotá und Buenos Aires. Das Team von Jam City ist bekannt für seine ausgezeichnete Kreativität und seine technischen Innovationen in Schlüsselbereichen wie Storytelling, Datenwissenschaft und Kenntnisse über Verbraucherwünsche.

Bingo Pop ist seit der Veröffentlichung im Jahr 2012 durchweg eines der beliebtesten mobilen Bingospiele weltweit. Es ist ein kostenloses klassisches Bingospiel in Kombination mit großen Gewinnsummen, rasanter Action, Power-ups und weiteren Merkmalen wie einprägsamen Spielfiguren und einzigartigen Funktionen für soziale Medien. Bingo Pop ist weltweit über den App Store und Google Play erhältlich.

Uken bringt Spiele heraus, die von Menschen überall geschätzt werden. "Who Wants To Be A Millionaire?" sowie "Jeopardy! World Tour" sind die wichtigsten beiden Quizspiele, die jeden Monat Millionen von Spielern weltweit beschäftigen. Wir sehen uns selbst als datengestützte Designer, Technologen und Künstler. Durch gemeinschaftliche Anstrengungen verbinden wir Gestalterisches mit Feedback und Daten, sodass wir für jedes Spiel ein Tempo und einen Rhythmus finden, die für unser Zielpublikum einladend sind und ihnen Lust auf mehr macht. Für uns ist Ihre Unterhaltung eine ernste Sache. Mehr über Uken erfahren Sie auf unserer Website, https://www.uken.com.

Zum Herunterladen von begleitenden Anlagen für Bingo Pop wie etwa dem neuesten Video zur Spielmechanik, rufen Sie bitte den folgenden URL auf: https://app.box.com/v/JamCity-UkenGamesAcquisition

