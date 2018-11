London (www.aktiencheck.de) - Risikoreichere Anlagen und echte Diversifikation werden laut Aberdeen Standard Investments 2019 in einem Umfeld hoher Volatilität für die Generierung von Renditen eine wesentliche Rolle spielen. Andrew Milligan, Head of Global Strategy, sei der Ansicht, dass die folgenden fünf Aspekte das Anlagegeschäft 2019 prägen würden: Positives, aber nachlassendes Wachstum Das Weltwirtschaftswachstum werde sich - wenn auch in geringerem Umfang als 2018 - im nächsten Jahr fortsetzen, sofern die Kerninflation unter Kontrolle und die geldpolitische Straffung intakt und stabil bleibe. ...

