Nach zuletzt hohen Verlusten hat die Digitalwährung Bitcoin wieder etwas an Wert gewonnen. Am Mittwoch stieg sie über die Marke von 4000 US-Dollar. Auf der bekannten Handelsplattform Bitstamp wurden im Hoch mehr als 4100 Dollar erreicht. Am Wochenende war der Bitcoin auf den tiefsten Stand seit September 2017 gesunken. Die virtuellen Währungen unterliegen starken Schwankungen.

Marktbeobachter bewerten den aktuellen Auftrieb zurückhaltend. Sollten die Preisaufschläge anhalten, könnte dies vermehrt Schnäppchenjäger anlocken, schrieb Analyst Timo Emden von Emden Research. Auf dem Höhepunkt des Krypto-Hypes im Dezember 2017 erreichte der Bitcoin einen Kurs von etwa 20 000 Dollar./elm/jkr/jha/

