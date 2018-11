Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Notleidende Kredite sind derzeit vor allem in den Deckungsmassen südeuropäischer Emittenten zu finden, so die Analysten der Helaba.Allerdings schreite der Abbau der leistungsgestörten Altbestände voran. Die Problemkreditquoten in spanischen Deckungsmassen würden kaum noch Werte von über 7% aufweisen. ...

