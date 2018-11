München (www.anleihencheck.de) - Der Insolvenzverwalter der Air Berlin PLC hat am 21. November 2018 der KEOS GbR ("KEOS") in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter, der von der Air Berlin PLC emittierten EUR 225 Mio., 2011/2018, 8,250% Anleihe (die "Anleihe", ISIN DE000AB100B4/ WKN AB100B), einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Air Berlin PLC zur Verfügung gestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...