Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Freitag beginnt der G20 Gipfel und bietet ordentlich Potenzial für Kursbewegungen, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zu USD/CNY.Xi und Trump würden aufeinandertreffen und könnten einen Deal anbahnen. Die Zeichen stünden dafür aber nicht so gut, so habe es zuletzt Gerüchte gegeben, dass Trump Mnuchin entlassen wolle. Dieser sei immerhin einer der letzten Globalisierungs-Freunde im Kabinett. Im Vorfeld der ebenfalls ab Freitag zu beachtenden PMI habe der USD den Preis von CNY 6,95 überschritten. (Ausgabe 48/2018) (28.11.2018/alc/a/a) ...

