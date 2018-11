Die Wiener Börse veranstaltete gemeinsam mit der RCB, dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen tpa, der Wirtschaftsrechtskanzlei Eisenberger & Herzog sowie dem aws Gründerfonds eine Veranstaltung zum neuen Börse-Einstiegs-Segment direct market, der wie berichtet am 21. Jänner 2019 loslegt. Gleich zu Beginn starten vier Unternehmen im direct market. "Wir rechnen im Laufe des Jahres mit etwa zehn Listings", kündigt Martin Wenzl, Head of Market & Product Development und Listing bei der Wiener Börse an. Unternehmen, die sich für ein Listing interessieren, sind bei Wenzl an der richtigen Adresse. "Für eine erste Kontaktaufnahme ist es nie zu früh. Wir geben auf jedenfall Feedback und vernetzen mit unseren Kontakten". Die wesentlichen ...

