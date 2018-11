Die Bundesregierung war eine treibende Kraft hinter dem UN-Migrationspakt. Aber die politischen und juristischen Folgen wollte man erst im Nachhinein erörtern. Nun will der Bundestag Klarheit schaffen.

Die Bundesregierung hat bisher keine Strategie zur Realisierung der im "Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration" gesetzten Ziele. "Über die Federführung und nächste Schritte zur Erarbeitung einer Umsetzungsstrategie wird die Bundesregierung sich nach Verabschiedung des Migrationspakts in Marrakesch verständigen", heißt es auf Anfrage der WirtschaftsWoche aus dem Auswärtigen Amt. Nähere Angaben darüber, wie weit Deutschland schon jetzt bestimmte Ziele des Paktes und die darin verabredeten Maßnahmen erfüllt, will das Auswärtige Amt nicht machen.

"Das Problem liegt weniger darin, ob wir unsere Gesetze aufgrund des Paktes ändern müssten" sagt der Völkerrechtler Matthias Herdegen, Professor an der Universität Bonn. Schließlich sei er nicht rechtlich bindend. Er nehme jedoch schon in der Präambel auf bindende Menschenrechte Bezug.

"Wir erleben es immer wieder, dass völkerrechtliche Verträge von Gerichten ausgelegt werden im Lichte unverbindlicher Dokumente", berichtet Herdegen. "Da wird dann von einem ‚neuen Rechtsbewusstsein in der Staatenwelt' oder ähnlichem gesprochen. Dieses so genannte Soft Law sollte man nicht unterschätzen." Die Bundesregierung habe das jedoch offensichtlich bislang getan. Auch der Völkerrechtler Helmut Aust von der Freien Universität Berlin schließt nicht aus, dass der Pakt bei Gerichtsentscheidungen eine Rolle spielen könnte. Gerichte, aber auch NGOs und Kanzleien könnten versucht sein, sich bei ihren Argumentationen auf den Pakt zu stützen. "Es ist aber nicht sicher und auch nicht unbedingt wahrscheinlich, dass internationale Gerichte diesen Weg gehen werden", so Aust gegenüber ...

