Mitten im Weihnachtsgeschäft ist die Stimmung der deutschen Verbraucher so schlecht wie seit anderthalb Jahren nicht mehr.

Die hohe Inflation und weltwirtschaftliche Unsicherheiten dämpfen die Verbraucherstimmung in Deutschland. Internationale Risiken wie der Handelskonflikt der USA mit China und der EU, der näher rückende EU-Austritt Großbritanniens und auch die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt verunsicherten zunehmend die deutschen Verbraucher, teilte die Nürnberger GfK am Mittwoch mit. Sie sehen "erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel".

Zudem hätten die Menschen wegen der höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise zuletzt weniger im Geldbeutel gehabt, sagte der GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl. Benzin und Heizöl waren wochenlang spürbar teurer und haben die Inflation in Deutschland in die Höhe getrieben.

So betrug die Preissteigerung im Oktober im Vergleich zum Vorjahr 2,5 Prozent - der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren. So lag die Teuerungsrate im September 2008 bei 2,8 Prozent, dem Jahr der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise.

Die steigenden Verbraucherpreise bleiben nun nicht ohne Folgen: "Dies knabbert an der Kaufkraft der Konsumenten. Wenn mehr Geld an den Zapfsäulen zu bezahlen ist, fehlt dieses für andere Anschaffungen."

In ihrer monatlichen Konsumklimastudie sagt die GfK daher für Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...