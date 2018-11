BERLIN (Dow Jones)--Der Düsseldorfer Energieversorger Uniper fordert von Frankreich sofortige Gespräche über die Zukunft der beiden Kohlekraftwerke, die Präsident Emmanuel Macron Ende 2021 schließen will. "Für eine Lösung im Konsens verbleibt nicht mehr viel Zeit, unsere Mitarbeiter brauchen in den kommenden Wochen dringend Klarheit", verlangte Uniper-Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler. Die Stilllegung der beiden Kraftwerke in der Provence und in Lothringen lange vor Ablauf ihrer möglichen Laufzeit bedrohe die Hälfte des Geschäfts in Frankreich. "Dies können wir durch die verbleibenden Aktivitäten aus Erneuerbaren Energien, Erdgas und Vertrieb wirtschaftlich nicht auffangen", mahnte Rümmler.

Macron hatte am Dienstag seine nationale Energiestrategie erläutert und das rasche Kohle-Aus bekräftigt, um das Klima zu schützen. Er gab dabei aber keinerlei Hinweise darauf, wie es umgesetzt werden soll, was mit den Mitarbeitern geschieht und ob der Staat Entschädigung zahlen will. Der Vorstand sieht die 500 Arbeitsplätze bei Uniper France ernsthaft bedroht. "Vor dem Hintergrund fehlender Planbarkeit müssen wir folglich weiterhin alle unternehmerischen Optionen prüfen", erklärte Rümmler weiter. Seit Monaten bemüht sich der Energieversorger vergeblich, in Verhandlungen mit der Regierung einzusteigen. Seit den Sommermonaten streiken die Belegschaften der beiden Kraftwerke immer wieder, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen, was zu Produktionsausfällen geführt hat.

Frankreich verfügt nur noch über wenige Kohlekraftwerke, bezieht das Gros seiner Elektrizität aus Atomkraftwerken. Macron kündigte an, 14 Kernreaktoren bis 2035 zu schließen und im Gegenzug mehr Windräder und Solaranlagen bauen zu lassen. Sein Vorgänger Francois Hollande wollte das Ziel, den Atomstromanteil auf 50 Prozent zu senken bereits 10 Jahre früher erreichen.

