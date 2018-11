(Teil 2 hier) Jakub Piwowarski: GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline (WKN:940561) hat sich zuletzt gegen den Markttrend gut gehalten - und das aus gutem Grund. Die Aktie gilt als ein defensives Investment, denn die hergestellten Produkte werden sowohl in guten wie auch in schlechten Zeiten immer gebraucht. Dazu zahlt das Unternehmen eine starke Dividende von derzeit rund 5 %. Gründe für defensive Aktien gibt es derzeit mehr als genug: Italiens Budgetplanungen, der drohende Brexit, Handelsstreitigkeiten und womöglich weitere Unsicherheiten auf politischer Ebene aus den USA geben viel Anlass zur Sorge. Da macht sich ein defensiver Titel in jedem Depot gut und GlaxoSmithKline hat ...

