Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts019/28.11.2018/14:05) - Der IT-Channel hat sich in den letzten Jahren stetig verändert und sich Innovationen, neuen Produkten oder Vertriebskanälen angepasst. Maik Wetzel, Channel Director DACH bei der ESET, prophezeit weitere große Umbrüche bei den Resellern. Darin sieht er aber vor allem eine Chance für den Markt: "Wer jetzt die Antworten für den Channel 5.0 findet, der wird unglaublich davon profitieren". Der Vertriebsprofi des europäischen Sicherheitsunternehmens ESET wagt einen Blick in die Zukunft der Reseller und zeigt fünf aktuelle Channel-Trends für das kommende Jahr. Trend 1: Komplexität der Produkte wird steigen - auch mit Künstlicher Intelligenz Die Komplexität der Produkte und Lösungen im Bereich IT-Sicherheit wird zunehmen. Durch die vielen unterschiedlichen Bedrohungen und die Individualität der Cyberangriffe ist ein Umdenken des Channels in der Security unabdingbar. Wichtig ist es, in den eingesetzen Sicherheitslösungen verschiedene, modernste Erkennungsmethoden zu kombinieren. Robotik, Sensorik, die Verknüpfung und Analyse großer Datenmengen, die Verbindung zu Maschine Learning und Künstlicher Intelligenz sind längst keine Zukunftsthemen mehr. Trend 2: Schnell wachsende Digitalisierung beschleunigt den Wandel Die rasante Digitalisierung und die hohe Innovationsgeschwindigkeit in der IT-Branche sind für viele Unternehmen anspruchsvoll. Für Firmen entstehen völlig neue Anforderungen und Herausforderungen, auch im Bereich IT-Sicherheit. Eine wichtige Aufgabe des Channels wird es sein, Unternehmen bei diesen Entwicklungen optimal zu begleiten und die entsprechenden Sicherheitslösungen und -konzepte bereitzustellen. Trend 3: Generationswechsel sucht neue Führungskräfte Die in der grossen IT-Gründerphase in den achtziger und neunziger Jahren entstandenen IT-Dienstleistungsunternehmen stehen heute nicht selten vor einem weiteren Problem. Für die häufig inhabergeführten KMUs stellt sich aktuell aufgrund des Alters der Inhaber häufig die Frage der Nachfolge. Solche Generationenwechsel in der Führung, Unternehmensverkäufe, Fusionen, aber auch Geschäftsaufgaben verändern den Channel nachhaltig. Neue Arbeitsweisen und Strukturen sind erforderlich. Gefragt sind Führungskräfte mit Visionen, die eine hohe Affinität zu den aktuellen Strömungen der Digitalisierung haben. Trend 4: Fachkräftemangel befeuert MSSP Besonders im Bereich Security gibt es einen starken Trend hin zu "As-a-Service"-Angeboten. In Zeiten des Fachkräftemangels holen sich Unternehnen im Channel Unterstützung bei Managed Security Service Providern (MSSP), um sich vor den wachsenden Cyberrisiken zu schützen. Trend 5: Standardisierungs- und Reglementierungsvorhaben innerhalb der EU Im Mai diesen Jahres ist die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten, weitere Verordnungen sind für die nächsten Jahre in Planung. Eine neue Hauptaufgabe des Channel 5.0 ist es, Unternehmen bei der konformen Umsetzung der neuen Standards und Veordnungen - vor allem im Bereich Security - zur Seite zu stehen. (Ende) Aussender: Fink&Fuchs AG Ansprechpartner: Johanna Fritz Tel.: +49 611 74131 949 E-Mail: johanna.fritz@finkfuchs.de Website: www.eset.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181128019

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2018 08:05 ET (13:05 GMT)