Klar ist, dass viele Investoren im vierten Quartal vor Weihnachten über Investments in Konsumaktien nachdenken. Die Fondsboutique Gamax wagt ein Stockpicking für einen Gabentisch, an dem Aktionäre Spaß haben könnten. Die Deutschen wollen laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte in diesem Jahr pro Kopf 476 Euro zu Weihnachten ausgeben. Das ist zwar 1,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...