(neu: Einstieg eines Investors und Aktienkurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Rutsch auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren haben K+S-Papiere am Mittwochnachmittag ins Plus gedreht. Hatten sie im frühen Handel noch um bis zu knapp 3 Prozent nachgegeben, so lagen sie zuletzt mit 0,7 Prozent im Plus. Der US-Investor und Hedgefonds-Manager Kenneth Griffin hat sich mit gut 3 Prozent an dem Salz- und Düngemittelproduzenten beteiligt.

Der Kurs von K+S war in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. Vom Jahreshoch im Mai bei knapp 26 Euro hatte die Aktie mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Ein Händler führte zur Begründung für die fortgesetzte Kursschwäche an, dass die Kalipreise im kommenden Jahr fallen könnten, weil dann zusätzliches Angebot auf den Weltmarkt gelangen dürfte. Auch habe sich die Situation an der Werra bislang kaum verbessert, sodass wegen eines niedrigen Wasserpegels für die dortigen Produktionsstandorte des Konzerns auch im vierten Quartal zusätzliche Kosten anfallen könnten./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KSAG888

AXC0189 2018-11-28/14:42