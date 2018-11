Der Bundesfinanzminister befürchtet, dass Deutschland bei einer Änderung des internationalen Steuersystems weniger Einnahmen hätte.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat vor finanziellen Risiken für Deutschland im Falle einer grundlegenden Änderung des internationalen Systems der Firmenbesteuerung gewarnt. "Wir, die reichen Industrieländer und Demokratien, haben durchgesetzt, dass weltweit alle einig sind: Besteuert wird da, wo produziert wird, wo die Dienstleistungen entwickelt werden und wo die Innovationen gemacht werden", sagte Scholz am Mittwoch in der Berliner Humboldt-Universität. "Also immer bei uns", stellte er zu den Profiteuren ...

