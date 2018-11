Osram Licht 3.63% GoldeselTrading (GOLDINV): Osram kann jetzt die 40 Euro Marke und damit den massiven Widerstand durchbrechen - es wird spannend ob da so bleibt. Es gibt bisher nichts neues, ob an den Übernahmegerüchten was substanzielles dran ist. (28.11. 14:09) >> mehr comments zu Osram Licht: www.boerse-social.com/launch/aktie/osram_licht_ag Siemens 0.15% eicki (WIKI2021): Für die geplante Fusion des Eisenbahngeschäfts von Siemens und Alstom, müssten beide Konzerne wichtige Unternehmensbereiche wie ihre fortschrittliche Technologie für Hochgeschwindigkeitszüge und Teile der lukrativen Signaltechnik veräussern. Das fordert laut der «Financial Times» die Europäische Kommission, um den Zusammenschluss zu ...

