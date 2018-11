Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat gemäß der mit 1. Jänner 2018 in Kraft getretenen Aufsichtsreform ihre Prüfschwerpunkte für das Jahr 2019 veröffentlicht. "Aufbauend auf unserer mittelfristigen Risikoanalyse 2019 - 2024 haben wir Bereiche des Finanzmarktes identifiziert, die Regulierung und Aufsicht in den kommenden Jahren vor besondere Herausforderungen stellen werden", so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller: "Für jedes der sechs identifizierten Themenfelder haben wir dann gemäß unserer Leitlinie 'vorausschauend denken, antizyklisch handeln' ein Bündel konkreter Maßnahmen entwickelt, um diesen Herausforderungen zu begegnen." Für das kommende Jahr hat die FMA ...

