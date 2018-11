Alljährlich im Herbst wechseln Millionen Autofahrer ihre Kfz-Versicherung. Das scheint sich auszuzahlen: Die Policen sind günstiger geworden.

Millionen Autofahrer profitieren in diesem Jahr vom heftigen Preiskampf in der Versicherungsbranche. Zum ersten Mal seit Jahren sind Neuverträge in der Kfz-Haftpflicht wieder billiger geworden, wie aus Marktuntersuchungen der Vergleichsportale Check24 und Verivox hervorgeht. Die zwei Unternehmen vertreiben als Makler über ihre Internetseiten einen beträchtlichen Teil der neuen Verträge.

Jedes Jahr am 30. November endet die reguläre Kündigungsfrist für Kfz-Policen. Wer von seinem Versicherer eine Preiserhöhung ins Haus geschickt bekommen hat, hat noch einen Monat länger Zeit. Sowohl die Portale als auch die Versicherer starten deshalb im Herbst teure Werbekampagnen.

Laut Verivox waren Neuverträge in der Kfz-Haftpflicht bei den günstigsten Anbietern im November im Schnitt drei Prozent billiger als vor einem Jahr. Check24 meldet sogar einen Rückgang von fünf Prozent.

"Ziemlich lebhaft" sei die Wechselrunde in diesem Jahr, sagt ein Sprecher der HUK Coburg. Bei der Allianz heißt es: "Wir stellen fest, dass der Wettbewerb ...

