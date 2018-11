Schaeffler übernimmt die Firma Elmotec Statomat mit Sitz in Karben bei Frankfurt am Main. Elmotec Statomat baut Fertigungsmaschinen für den Bau von Elektromotoren in Großserien und verfügt dabei vor allem über Kompetenz im Bereich der Wickeltechnologie. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden, über den Kaufpreis ist nichts bekannt geworden. Laut Schaeffler-Vorstandschef Klaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...