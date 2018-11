Offenbar denkt BMW aktuell darüber nach, in den USA eine neue Produktionsanlage aus dem Boden zu stampfen. Das sagte zumindest BMW-Chef Harald Krüger im Rahmen einer Autoshow in Los Angeles. Demnach könnten an dem neuen Standort Motoren und Getriebe hergestellt werden. Durch den steigenden Absatz in Amerika denke der deutsche Autobauer derzeit über Veränderungen seiner Abläufe nach.

Es ist ein guter Zeitpunkt für BMW, derartige Möglichkeiten in den Raum zu stellen. Schließlich drohte US-Präsident ... (Leonhard Kringel)

