Wie Adidas am Mittwoch mitteilte, wird das Unternehmen ab Januar 2019 einen neuen CIO begrüßen dürfen. Fumbi Chima wird dann ihren Posten in der Leitung des IT-Bereichs übernehmen. Zu den Aufgaben der Managerin zählen unter anderem operatives Risikomanagement sowie die IT-Sicherheit. Berichten wird Chima an CFO Harm Ohlmeyer.

Zuvor war Fumbi Chima beim US-Medienkonzern Fox Network Group tätig, wo sie seit Juli 2017 die Position als CIO bekleidete. Davor gehörte sie unter anderem zu großen Unternehmen ... (Leonhard Kringel)

