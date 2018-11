In den vergangenen Jahren haben Ölfirmen an ihrer Ausrüstung gespart. Die österreichische Firma Schoeller-Bleckmann profitiert nun vom großen Nachholbedarf.

Eine hohe Nachfrage der Öl- und Gasbranche in Nordamerika schiebt die Gewinne des österreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) an. Nach neun Monaten habe sich der Betriebsgewinn (EBIT) nahezu verfünffacht auf 54,3 Millionen Euro, teilte das Ternitzer Unternehmen am Mittwoch mit.

Unter dem Strich drehte der Gewinn auf 33,0 Millionen Euro nach einem Verlust von 86,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse kletterten um mehr als ein Drittel auf 310,8 Millionen Euro.

Durch die geringen Investitionen in der Öl- und Gasbranche in den vergangenen Jahren sei ein auf Nachholbedarf entstanden, erklärte SBO-Chef Gerald Grohmann. Die Orderbücher seien daher ...

