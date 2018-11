Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Aktienmarkt hängt weiter an den Lippen und Tweets von US-Präsident Donald Trump. Umso mehr, als das mit großen Hoffnungen begleitete G20-Treffen unmittelbar vor der Tür steht. Dort gebe es die Möglichkeit, eine neue Seite im Handelsstreit zwischen den USA und China aufzuschlagen, sagte der handelspolitische Berater des US-Präsidenten, Larry Kudlow nun. Zugleich merkte Kudlow aber auch an, dass der Präsident bereit sei, die Zölle auf chinesische Produkte zu erhöhen, sollte es keine Fortschritte geben.

Die den Kudlow-Aussagen vorangegangenen Drohungen von Trump Richtung China wertet Investmentexperte Edward Park von Brooks Macdonald derweil eher als Teil einer bewährten Verhandlungsstrategie. Eine Verschärfung der Rhetorik habe man von Trump beispielsweise auch im Umfeld der Nafta-Verhandlungen oder der Gespräche mit Nordkorea erlebt.

Der Future auf den S&P-500-Index deutet zum Handelsbeginn an der Wall Street auf ein Plus von einem halben Prozent hin.

Unterdessen sorgt Trump auch an anderer Stelle für Schlagzeilen. Erneut hat er US-Notenbankchef Jerome Powell ins Visier genommen. Er sei "nicht einmal ein bisschen zufrieden" mit dem von ihm selbst eingesetzten Chef der US-Notenbank, so Trump. Die Fed liege mit der wiederholten Anhebung der Leitzinsen "vollkommen falsch".

Powell-Auftritt mit Potenzial

Powell hält am späteren Mittwoch eine Rede in New York, die insbesondere am Devisenmarkt potenziell für Bewegung sorgen könnte. Allgemein wird erwartet, dass die US-Zinsen im Dezember ein viertes Mal im laufenden Jahr angehoben werden. Am Dienstag hatten überraschend leicht falkenhafte Aussagen seines Stellvertreters Richard Clarida dem Dollar etwas Auftrieb verliehen. Im Vorfeld des Powell-Auftritts zeigt sich der Dollar auf dem erhöhten Niveau wenig verändert zum Vortag, der Euro kostet 1,1283. Die US-Zehnjahresrendite liegt wenig verändert bei 3,06 Prozent.

Konjunkturseitig hat die Zweitveröffentlichung des US-BIP für das dritte Quartal mit einem Plus von 3,5 Prozent die Erstveröffentlichung bestätigt. Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der PCE-Deflator, ist annualisiert mit 1,5 Prozent minimal unter der Erstlesung geblieben und dürfte damit ebenfalls keine Wirkung entfalten.

Für Bewegung bei den zuletzt volatilen Ölpreisen könnten die wöchentlichen Vorratsdaten sorgen. Sie werden mit einem Minus von rund 500.000 Barrel erwartet. Nachdem der Branchenverband API bereits am Vorabend in einer Art Indikation einen Anstieg um über 3 Millionen Barrel, fallen die Preise im Vorfeld um rund 1 Prozent. Brentöl kostet 59,62 Dollar je Fass. Übergeorndet warten der Markt auf das Opec-Treffen am 6. Dezember, für das potenzielle Förderkürzungen im Raum stehen.

Salesforce mit kräftigen Kursplus erwartet

Am Aktienmarkt stehen Salesforce nach dem Quartalsbericht im Fokus. Vorbörslich legt die Aktie um 8,5 Prozent zu. Der US-Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen hat nicht nur mit der Geschäftsentwicklung die Markterwartungen übertroffen, sondern erfreut auch mit dem Ausblick auf ein Umsatzwachstum von 25 Prozent zum Vorjahr.

General Motors (GM) zeigen sich von ihrem 2,5-prozentigen Minus am Vortag leicht erholt um ein halbes Prozent. Auch hier hatte Donald Trump die Finger im Spiel, denn als Reaktion auf den drastischen Sparplan von GM mit Fabrikschließungen in den USA drohte er dem Autohersteller mit der Streichung von Subventionen. Seine Regierung prüfe, alle staatlichen Zuschüsse an GM einzustellen, darunter jene für Elektroautos, so Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die Analysten von Wedbush halten die Schwierigkeiten, mit denen Apple im November zu kämpfen hatte, für von vorübergehender Natur und sprechen von glänzenden Aussichten angesichts der riesigen iPhone-Nutzerbasis, wenngleich der Ausverkauf der Aktie den Anlegern schwer auf den Magen geschlagen habe und viele Anleger zunächst auf Distanz zu Apple gegangen seien. Apple legen um 1 Prozent zu.

Burlington Stores steigen im vorbörslichen Handel um 7 Prozent. Der US-Einzelhändler hat die Markterwartungen für das dritte Quartal übertroffen und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben.

Für Nutanix geht es nach Vorlage von Geschäftszahlen zum ersten Quartal um knapp 8 Prozent aufwärts. Die Umsatzentwicklung des Software-Herstellers hat die Erwartungen des Marktes übertroffen.

